Москва, 29 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием замглавы правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщает ИА REGNUM. Планируется, что он расскажет о мерах по развитию транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения на пространстве Евразийского экономического союза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совфед

В рамках «Времени эксперта» выступит президент группы компаний «Инфовотч», соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.

Предполагается, что члены Совфеда рассмотрят постановление о приглашении главы МВД Владимира Колокольцева на «правительственный час» для выступления на тему «О мерах правительства РФ по противодействию нелегальной миграции».

Также сенаторы обсудят блок изменений в Налоговый кодекс. Так, один из обсуждаемых законов перераспределяет доходы между бедными и богатыми субъектами РФ. В период 2017—2020 гг. предусматривается зачисление в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет субъекта РФ. Увеличивается и размер пени для юрлиц и ИП в случае просрочки ими уплаты налогов, сборов и страховых взносов свыше 30 календарных дней до 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. Субъектам РФ предоставляется право отменять мораторий на переоценку кадастровой стоимости земли и недвижимости. Кроме того, закон повышает ставку акциза на сигареты, в перечень подакцизных товаров впервые включаются электронные системы доставки никотина — вейпы. Повышаются акцизы на бензин.

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Кроме того, Совфед обсудит проект закона, которым единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей освобождается от НДФЛ. Согласно принятому ранее закону о единовременной выплате, право на ее получение имеют пенсионеры, постоянно проживающие на территории России. Проживающие за границей пенсионеры — граждане РФ выплату получить не смогут. Выплату смогут получить как работающие, так и не работающие пенсионеры. Круг получателей выплаты в 5 тыс. рублей расширен за счет военных и приравненных к ним категорий пенсионеров.

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Также предполагается, что Совфед одобрит законы, освобождающие от НДФЛ выплаты ветеранов боевых действий, а также доходы волонтеров на чемпионате мира в России.

Кроме того, Совфед обсудит вопрос помощи печатным СМИ — увеличение до 45% допустимого объема рекламы одного номера периодического печатного издания в целях применения ставки НДС в размере 10%.

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