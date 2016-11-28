Ярославль, 28 ноября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. На 59-м году жизни после продолжительной болезни скончался председатель ярославского регионального отделения общероссийского общественного Движения поддержки флота Владимир Захаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил друг и соратник умершего председатель ярославского городского отделения Движения поддержки флота Александр Гарусов.

Владимир Захаров

Владимир Захаров родился в 1957 году, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола, служил на Тихоокеанском флоте, где дослужился до звания капитана 1-го ранга и должности командира корабля. Службу Владимир Захаров закончил в Военном комиссариате Ярославской области.

На пенсии Захаров посвятил себя общественной деятельности и военно-патриотическому воспитанию молодежи, активно участвовал в деятельности региональной общественной организации «Морское собрание», последние годы возглавлял ярославское региональное отделение общероссийского общественного Движения поддержки флота.

Под его руководством была создана аллея Соловецких Юнг на Тверицкой набережной в Ярославле, установлен памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец», создан военно-морское кадетское подразделение из нескольких классов в средней общеобразовательной школе №50 им. Валерия Харитонова.

«Вся жизнь Владимира Захарова прошла под флагом служения Отечеству и воспитания молодежи в духе любви к Родине и верности Долгу. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Под руководством Владимира Захарова областное отделение Движения поддержки флота достигло больших успехов, было сделано очень много для того, чтобы память о ярославцах, отдавших свою жизнь флоту, жила. Много сделано и для военно-патриотического воспитания молодого поколения. Мы будем продолжать и развивать начинания Владимира Захарова, ведь человек жив, пока пока живо его дело», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского городского отделения Движения поддержки флота Александр Гарусов.

Это уже не первая за последние годы утрата для военно-морского движения Ярославской области. В октябре 2013 года ушел из жизни активист регионального отделения Движения поддержки флота Михаил Бакулин, 30 октября 2015 года скоропостижно скончался экс-директор Флотилии юных моряков имени Ф.Ф.Ушакова, Михаил Шувалов, возглавлявший с 1998 года ярославскую региональную общественную организацию «Морское собрание».

«Мы встречались нечасто, но каждое общение давало понять, что Владимир Захаров — настоящий морской офицер, развитие в Ярославской области «Движения поддержки флота» — огромная его заслуга. Тяжело осознавать, что это произошло. К сожалению, болезнь не щадит никого. Даже тяжело болея, Захаров продолжал активно заниматься ветеранским движением. Многие замыкаются, но Захаров не бросал дело своей жизни до конца. Таких людей, увы, немного. От нас ушел настоящий человек, настоящий офицер, вечная ему память», — рассказал председатель ярославского регионального отделения Союза десантников России Анатолий Каширин.

Ярославская редакция ИА REGNUM выражает свои глубочайшие соболезнования родным, близким, и всем, кто знал Владимира Захарова.