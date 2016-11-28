Ярославль, 28 ноября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов определился с кандидатурой первого заместителя председателя Правительства региона — этот пост занял Виктор Костин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве области.

Yarregion.ru Виктор Костин

Виктор Костин дважды возглавлял социальный блок в областной администрации. Изначально Костин курировал медицину и образование при губернаторах Сергее Вахрукове и Сергее Ястребове. Затем уволился и уехал работать в Москву, но был возвращен новым главой региона Дмитрием Мироновым. Именно богатым управленческим опытом Виктора Костина объяснили его назначение в аппарате губернатора.

Виктор Геннадьевич выпускник медакадеми, кандидат медицинских наук. Как уже сообщало ИА REGNUM, должность первого заместителя главы областного правительства депутаты областной Думы вернули в октябре 2016 года по предложению Дмитрия Миронова. Тогда же было решено разделить аппарат исполнительной власти региона на аппарат губернатора и аппарат правительства. Сообщалось, что дополнительных денег из бюджета на эти реорганизации в текущем году не потребуется.