Калуга, 28 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Концепцию развития геронтологической службы представил сегодня, 28 ноября, на заседании калужского регионального кабинета министров руководитель областного здравоохранения Константин Баранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

По словам министра здравоохранения области, в калужском регионе наблюдается процесс активного старения населения. По данным статистики, в настоящее время в регионе 23,7% граждан — старше трудоспособного возраста. Каждый пятый житель перешагнул 60-летний рубеж. В поликлиниках посещения пожилых людей составляют 30%. Все эти тенденции и рост возрастных заболеваний свидетельствуют о необходимости интенсивного развития региональной гериатрической помощи.

Так, в области планируется реализовать пилотный проект «Территория заботы». В его рамках на первом этапе в муниципалитетах будут организованы кабинеты гериатрической помощи, усовершенствована служба оказания медицинской помощи на дому, организована переподготовка кадров. Далее в области планируется создать специализированные межрайонные отделения и областной гериатрический центр на базе отделения терапии ветеранов войн, а также отделения медико-социальной помощи в Калуге.

Будет также усилена профилактическая работа и обучение лиц пожилого возраста основным методам оздоровления, повышение качества и увеличение продолжительности их жизни и социальной адаптации в современном обществе.