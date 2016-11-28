Регион пенсионеров: каждый пятый калужанин — старше 60 лет
Калуга, 28 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Концепцию развития геронтологической службы представил сегодня, 28 ноября, на заседании калужского регионального кабинета министров руководитель областного здравоохранения Константин Баранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра здравоохранения области, в калужском регионе наблюдается процесс активного старения населения. По данным статистики, в настоящее время в регионе 23,7% граждан — старше трудоспособного возраста. Каждый пятый житель перешагнул 60-летний рубеж. В поликлиниках посещения пожилых людей составляют 30%. Все эти тенденции и рост возрастных заболеваний свидетельствуют о необходимости интенсивного развития региональной гериатрической помощи.
Так, в области планируется реализовать пилотный проект «Территория заботы». В его рамках на первом этапе в муниципалитетах будут организованы кабинеты гериатрической помощи, усовершенствована служба оказания медицинской помощи на дому, организована переподготовка кадров. Далее в области планируется создать специализированные межрайонные отделения и областной гериатрический центр на базе отделения терапии ветеранов войн, а также отделения медико-социальной помощи в Калуге.
Будет также усилена профилактическая работа и обучение лиц пожилого возраста основным методам оздоровления, повышение качества и увеличение продолжительности их жизни и социальной адаптации в современном обществе.