Ярославль, 28 ноября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославле руководитель управляющей компании ответит за гибель четырех человек от отравления угарным газом. Уголовное дело в отношении 58-летнего генерального директора НАО «Управдом Фрунзенского района г. Ярославля» уже направлено в суд, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Pixabay.com Газ

Трагедия произошла в ночь на 12 мая 2014 года. Трое взрослых и 14-летний подросток погибли во сне в квартирах дома № 20 по ул. Театральной. Дом находился в управлении «Управдома Фрунзенского района».

По версии следствия, управляющая компания не обеспечила своевременное и качественное обслуживание систем вентиляции в доме. Договор на выполнение работ по ремонту общедомового имущества УК заключила с РЭУ-2, не имевшим лицензии на выполнение работ по техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов. Впрочем, эти работы фактически и не выполнялись, констатирует следствие. А между тем, дымоходы и вентиляционные каналы дома находились в ненадлежащем техническом состоянии.

В результате угарный газ, образовавшийся при работе газовой колонки в одной из квартир, убил ее жильцов. А также людей, проживавших этажом выше — угар добрался и до их квартиры.

Генеральному директору управляющей организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время его судьбу решит суд.