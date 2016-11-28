Ярославль, 28 ноября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на Волжской набережной Ярославля возобновились работы на месте, где планировалось строительство пятизвездочного отеля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Фото Ольги Мазановой Работы на Волжской набережной в Ярославле

«Если под видом уборки мусора роют котлован, то, мое мнение, работы ведутся незаконно, т. к. на этот участок нет никакого разрешения на строительство», — выразила свои опасения Ольга Мазанова.

В Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что знают о работах на огороженном участке у Митрополичьих палат.

«Работы там ведутся по уборке засохших сучьев деревьев. У нас пытались запросить какие-то разрешения, согласования, но мы сказали, что по таким работам от нас ничего не требуется. Других работ не планируется. Т. е. к нам за согласованиями по каким-то другим планам не обращались по этому участку. К директору департамента по поводу уборки обращались владельцы земельного участка, где планировалось строительство гостиницы», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM, заместитель директора Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

Департамент согласовывает работы в части мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, окружающих участок. Это произойдет, если речь будет идти о реальных строительных работах. Впрочем, беспокойство среди градозащитников возрастает. В сети появился новый, «усовершенствованный» проект гостиницы.

«Этот проект лучше, чем прежний, но и такой объект нарушит исторический облик. Недавно в центре Ярославля, в границах зоны Юнеско, были откорректированы регламенты Достопримечательного места «Исторический центр Ярославля» по пяти кварталам, в том числе, по этой площадке. Например, ввели пункт, что разрешено сплошное остекление фасадов. А этого как раз ЮНЕСКО не рекомендует. Этот факт о чем-то говорит. Идет подготовка к каким-то работам на участке под гостиницу. Сначала регламенты сменили. Теперь экскаватор появился. Кроме того, по моей информации, у территории сменился собственник», — рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

Строительство пятизвездочного отеля в самом центре Ярославля на Волжской набережной планировала фирма «Интеротель». Собственники участка у Митрополичьих палат пользовались расположением у прежних областных властей. Однако мэрия Ярославля разрешения на строительство не дала, сославшись на нарушения норм законодательства об охране памятников. Инвесторы строительства пытались спорить это решение в суде, но проиграли. В 2012 году одновременно с выборами в муниципалитет Ярославля проводился опрос избирателей, в результате которого большинство высказалось против строительства отеля на набережной.