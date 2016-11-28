Москва, 28 ноября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра образования и науки Алексея Лопатина, который был избран академиком РАН. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба правительства.

Angie Harms Увольнение

Как отметила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, Лопатин продолжит заниматься наукой, «ему пожелали успехов в дальнейшей работе».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-лейтенанта Василия Христофорова (начальника Управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации), Константина Котенко (заместителя управляющего делами президента РФ — начальника Главного медицинского управления Управления делами президента РФ), Александра Фисуна (начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ), Александра Савенкова (заместителя министра внутренних дел РФ — начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ). По имеющейся информации, данные экс-чиновники продолжат заниматься наукой.