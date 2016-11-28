Нижний Новгород, 28 ноября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Нижегородские компании за неделю «накопили» штрафов более чем на 1 млн рублей за гололед и плохую уборку территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Андрей Репин ИА REGNUM Гололед в Советском районе Нижнего Новгорода

Всего за неделю к административной ответственности привлечено больше 160 юридических лиц, в основном за ненадлежащую уборку тротуаров.

По данным мэрии, больше всего жалоб на гололед поступает из Советского района Нижнего Новгорода. В частности, административные протоколы составлены на подрядные организации, которые отвечают за содержание тротуаров на участке улицы Шишкова от дома №4 корп.2 до дома №7 корп.1, у дома №8 по улице Козицкого, у дома №52 по ул. Ижорская, а также на участках улиц Горловская и Рыбинская.

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Всего же штрафы наложены на сумму 1 млн 51 тыс. рублей.

В мэрии также отмечают, что на полигоны отправлено 1700 кубометров снега и льда.

Чиновники утверждают, что уборочная техника в городе задействована на 100%. В частности, в субботу 26 ноября на улицах Нижнего Новгорода работало 196 единиц техники и 476 рабочих днем и 124 единицы техники и 146 рабочих ночью. В воскресенье снег и наледь убирали 167 единиц техники днем и 129 ночью, а также, в течение суток — 445 дорожных рабочих.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов «назначил» виновными в крайне плохой уборке тротуаров от снега и льда глав районных администраций.

«Это вопрос отношения ответственных лиц к своим обязанностям, нежелания организовывать и контролировать работу. Сегодня на оперативном совещании я дал поручения главам районных администраций подготовить отчеты о травматизме из-за гололеда, с указанием улиц. Также им поручено усилить контроль за уборкой пешеходных зон, потому что отвечать за невыполненную работу в первую очередь будут главы районов», — заявил глава администрации.

По данным мэрии, ежедневно на улицах города работают около 3500 дворников, у домоуправляющих компаний и ТСЖ достаточно песко-соляной смеси.

В администрации города еженедельно делаются заявления о необходимости качественной уборки дорог и тротуаров, рассказывают о том, что на улицах Нижнего Новгорода работают тысячи дворников, однако результатов их работы практически не видно. Тем не менее, состояние городских тротуаров и пешеходных зон уже несколько дней вызывает справедливый гнев жителей Нижнего Новгорода, которые заваливают администрацию города письмами и жалобами.

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Одновременно с этим региональное управление МЧС РФ регулярно предупреждает жителей города об опасностях, которые могут возникнуть во время гололеда.

Ранее депутаты городской думы рекомендовали администрации города организовать проверку и установить реальную численность дворников и оценить их способность убирать территории в соответствии с существующими нормативами.

По мнению депутатов, число реально работающих дворников, о котором сообщают домоуправляющие компании, завышено в несколько раз. Именно это может быть причиной многочисленных жалоб, которые поступают от жителей Нижнего Новгорода в зимний период.

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Кроме того, мэрия ранее заявляла, что у города нет денег на вывоз снега предстоящей зимой, поэтому убранный с дорог снег будут формировать в отвалы по обочинам дорог. При этом сами дороги постараются чистить не часто, чтобы не повредить дорожное полотно.

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