Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум.

Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан извинился за травму перед игроком махачкалинского «Анжи». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 28 ноября.

Vk.com/fcrostov Александр Гацкан и капитан «Анжи» за секунды до начала матча

«После моей неосторожной игры травму получил игрок Шамиль Гасанов. Хочу извиниться перед ним и пожелать здоровья. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все — одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время», — сказал Гацкан.

Отметим, что именно этот эпизод стоил капитану права на продолжение игры. Футболист получил красную карточку, а игрок «Анжи», по некоторым данным, — рассечение подбородка и сотрясение мозга.

Справедливо ли было решение главного арбитра матча, рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Напомним, матч 15-го тура РФПЛ принёс «Ростову» победу над соперником из Махачкалы и шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

Ранее по теме: «Перед «Анжи» «Ростову» было тяжело восстановиться эмоционально»