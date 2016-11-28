Ярославль, 28 ноября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Ярославский МУП «Вознесенский» может возглавить депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к городской власти. В настоящий момент предприятие возглавляет Дмитрий Бреев, чья карьера в муниципальном предприятии началась еще в момент исполнения обязанностей мэром Евгением Урлашовым.

City-yaroslavl.ru Арт-объект «Стул» в городском парке Ярославля

МУП «Вознесенский» в настоящий момент является весьма необычным предприятием, объединяя в себе комплекс городской недвижимости («Вознесенские казармы», спортивный комплекс, концертный зал, парковку), а также 2 бассейна и городские парки. Такой набор собственности и функций возник в результате сложных действий предыдущей городской власти, направленных на приватизацию городских рынков и оптимизацию деятельности парков.

По сведениям источника ИА REGNUM, Бреев не воспринимается новым и.о. мэра Владимиром Слепцовым как член его команды, поэтому его решено заменить. Андрей Лихачев тоже позиционировал себя как член «команды Урлашова» в 2012 году, однако позже дистанцировался от осужденного мэра. Накануне стало известно, что Лихачев написал заявление о вступлении во фракцию «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля.

Сам Лихачев не подтвердил информацию о своем назначении, однако не стал и опровергать, что соответствующее предложение ему поступило.

«Мне предлагали возглавить предприятие, и тема эта не новая. Но я пока ничего не подписывал. Для начала надо серьезно оценить состояние дел в организации. Тем более, сейчас руководством города пересматривается вся структура крупных муниципальных предприятий. У меня есть стратегия деятельности, но решение я пока не принял», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Лихачев.

Сам Андрей Лихачев ранее работал в сфере муниципальных рынков. При Евгении Урлашове он был назначен директором предприятия «Старый город», частью имущества которого сейчас распоряжается МУП «Вознесенский». После ареста Евгения Урлашова Лихачев лишился этого поста.