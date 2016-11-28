Лондон, 28 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может столкнуться с еще одной преградой на пути к выходу ее страны из состава ЕС, на этот раз мало кому известной статьи 127, сообщает The Independent.

Сторонники сохранения страны в составе Евросоюза будут утверждать, что с выходом из ЕС Соединенное Королевство не выходит автоматически из Европейского экономического пространства (ЕЭП) и единого рынка. Правительство страны будет, в свою очередь, настаивать на том, что когда Великобритания выйдет из ЕС, что произойдет, по всей видимости, в 2019 году, закончится и её членство в ЕЭП. Однако если суд встанет на сторону парламента в этом вопросе, законодатели могут проголосовать за то, чтобы остаться в рамках единого рынка.

И пойти на этот шаг может все большее число парламентариев, которые, в противном случае, не стали бы выступать против Brexit напрямую.

По словам заслуженного профессора колледжа Хэртфорд, находящегося в Оксфорде, Джорджа Ярроу, в соглашении о присоединении Соединенного Королевства к ЕЭП нет пункта об автоматическом прекращении действия после выхода Лондона из ЕС. Этот выход может осуществляться только с помощью задействования статьи 127.

Как отметил Джонатан Лис, заместитель директора аналитического центра British Influence, велика вероятность того, что Великобритания нарушит закон, если выйдет из ЕЭП вместе с ЕС.

«Мы считаем, что у них есть обязательство получить прояснения в суде. Поэтому мы собираемся выступать с петицией о начале юридической проверки», — заметил он.

В свою очередь, член британского парламента от Консервативной партии и сторонник выхода Доминик Рааб заявил, что вместо того чтобы юристам создавать новые уловки для того, чтобы ослабить волю народа, им стоит работать на то, чтобы Brexit состоялся успешно.

«Общественность сказала свое слово. Мы должны уважать результаты и смириться с ними, а не пытаться найти новые преграды, которые подрывают демократический процесс», — добавил он.

Сторонники сохранения отношений с ЕС рассматривают единый рынок в качестве важной составляющей для экономического успеха, поскольку благодаря ему достигается свободное перемещение товаров, услуг, финансов и людей внутри ЕС. ЕЭП было учреждено в 1990-х годах для предоставления таких же преимуществ странам, не входящими в ЕС, таким как Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

В правительстве страны, тем не менее, отметили, что поскольку Соединенное Королевство является членом ЕЭП только в качестве страны-члена ЕС, то с выходом из европейского блока Лондон выйдет и из ЕЭП.