Калуга, 28 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Калужской области 42-летний отец несовершеннолетней девочки подозревается в ее истязании. Об этом 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Фокин.

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По его словам, следствие предполагает, что с марта по октябрь 2016 года подозреваемый систематически избивал свою 11-летнюю дочь. На разных частях тела ребенка оставались кровоподтеки. Со словами: «Пиши правильно», отец заставлял дочь колоть себе руки иглой.

Наличие телесных повреждений у девочки заметили школьные учителя, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана судом, то ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.