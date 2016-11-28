Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович приступил к даче свидетельских показаний в Святошинском районном суде Киева. В заседании суда он принимает участие в режиме видеоконференции из Ростова-на-Дону (Россия).

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Суд привёл Януковича к присяге, после чего бывший глава государства заявил, что передаст суду в Киеве четыре тома доказательных материалов о событиях на «Майдане» в 2014 году. По его словам, в гибели более 100 человек в феврале 2014 года причастны ультраправые организации, спонсируемые олигархами, а принятый Киевом закон об амнистии участников «Майдана» нарушает конституцию страны и не позволяет расследовать убийства сотрудников «Беркута».

Говоря об отмене подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которая стала поводом к акциям протеста на «Майдане», Янукович заявил, что Украина нанесла бы ущерб своим национальным интересам и многое потеряла, если бы его подписала в 2013 году.

«Украина не олимпийский чемпион, чтобы сесть на шпагат», — сказал Янукович, говоря о Соглашении с ЕС.

Ранее в ходе заседания генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Янукович подозревается в государственной измене. По его мнению, Янукович совершил госизмену 1 марта 2014, призывая Москву ввести войска на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 ноября был назначен видеодопрос Януковича по делу о событиях на Майдане зимой 2014 года. По мнению спикера Верховной рады Андрея Парубия, в ходе допроса Януковичу должно быть зачитано официальное обвинение, а также необходимо «требовать его возвращения в Украину».