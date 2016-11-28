Чебоксары, 28 ноября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Вокруг полигона: Путину снова пожаловались на Чувашию

Kremlin.ru, пресс-служба Кремля «Форум действий» в Москве

Чувашия в очередной раз попала в федеральную повестку в связи с многократным ростом тарифов после запуска нового полигона ТБО (твердых бытовых отходов). В качестве негативного примера регион был в очередной раз приведён на форуме ОНФ 22 ноября с участием президента Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что «обоснованность тарифов нужно, конечно, проверять, в разы невозможно это сделать» и поддержал «общественников» о необходимости «тщательного прямого общественного контроля» по организации полигонов в регионах, «потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши». Между тем, власти Чувашии продолжают отстаивать позицию в части 10-кратно выросших тарифов за обращение с отходами — вопреки прокурорскому представлению и проверке, проведённой по поручению президента. Тем временем, «мусорная» проблема в Чувашии перерастает в информационную войну и войну общественников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На «Форуме действий» в Москве координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев поднял проблему обращения с ТБО и их утилизации. По его словам, в стране ежегодно образуется около 60 млн тонн отходов. Они размещаются на 1,5 тыс. полигонов и 7 тыс. свалок, которые «условно законны», так как выходят за «периметр», регламентированный выданных лицензий. Кроме того, выявлено ещё 20 тыс. незаконных свалок, где формируется более половины всех отходов.

«Все эти проблемы призван решить 458-й федеральный закон об обращении с отходами, который должен решить несколько задач. Прежде всего, это утверждение региональными властями территориальных схем обращения с отходами, выбор региональных операторов и определение новых тарифов. Тот мониторинг, который мы проводим, уже чётко показывает, что велика вероятность столкнуться с новыми, в разы, а порой кратно выросшими, тарифами. В частности на сегодняшнем нашем заседании приводились конкретные факты. Факты, когда стоимость утилизации увеличивается не в разы, а на порядок. Эти факты нам приводили по Нижегородской области. В Чувашии стоимость тарифа с 45 рублей за кубический метр выросла до 425, фактически в десять раз (без учёта надбавки к старому тарифу стоимость выросла в 16 раз — прим. ИА REGNUM). Но самое грустное, что это не приводит к изменению работы с этими отходами. Помимо всего прочего, к сожалению, население, активные граждане отсечены от принятия решений», — подчеркнул в частности Владимир Гутенев. Напомним, по подсчётам «фронтовиков», после введения новых тарифов жители Чувашии переплатили за мусор 115 млн рублей.

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Владимир Путин в ответ заявил, что это очень важный вопрос, так как беспокоит «огромное количество граждан страны». «Полигон можно организовать где‑то под боком, а можно подальше. Как правило, людям хочется, чтобы это было подальше. Но от этого зависит стоимость. Поэтому нам нужно смотреть, что там будет субсидироваться местными или региональными властями, в каком объёме они в состоянии это сделать, обоснованность тарифов нужно, конечно, проверять. В разы невозможно это сделать. То есть всё возможно нарисовать, но это может привести просто к ситуации, когда люди не в состоянии будут за это платить. И значит, тогда государство, регион, если нужно, наверное, и федерации в чём‑то и когда‑то должны включиться в эту работу», — сказал в частности президент.

Более того, иногда приходится Владимиру Путину лично вмешиваться в проблемы утилизации мусора — в частности в Московской области, где «никак не сдвинуть с мёртвой точки: «Там и криминал вокруг этого крутится, и бизнес процветает какой‑то».

Также президент поддержал депутата в вопросе общественного контроля за процессами по организации обращения с ТБО: «Без тщательного прямого общественного контроля здесь не обойтись, потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши». «Без всякого сомнения, граждане, которые проживают на той или другой территории, должны понимать, что происходит, знать и влиять на эти решения. Но эти решения должны быть абсолютно открытыми», — подчеркнул Владимир Путин.

Руководитель республиканской рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог», член республиканского штаба ОНФ Владислав Солдатов сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что на рабочих площадках Чувашию с новым полигоном ТБО приводили в качестве негативного примера многократного роста тарифов в сфере обращения с отходами. Каково же было его удивление, когда «Первый канал» трансформировал мусорно-тарифную проблему Чувашии в образцово-показательный пример: «Полигон, безусловно, нужен — этого никто не отрицает. Вопрос в другом: почему цены устанавливаются произвольно, сразу аж в 16-кратном увеличении? Бизнес ‑ и ничего личного, то есть социально ответственного? Почему власть вместо того, чтобы объясняться с народом по тарифам, пытается в очередной раз «замылить» тему информационным шумом в подконтрольной ему прессе о суперновых технологиях на полигоне? И параллельно демонстративно отклоняя претензии надзорных органов, которые провели проверку по поручению президента Владимира Путина?»

Ситуация доходит до абсурда. Член регионального штаба отмечает, что после форума активизировались не только власти, проводя совещания и давая информационные указания СМИ, но даже была предпринята попытка якобы от имени ОНФ организовать круглый стол в Чувашии. «Фронтовики» пресекли провокацию. «Затем последовали обвинения в саботаже от Минприроды Чувашии. Теперь Общественная палата Чувашии на своём декабрьском форуме будет обсуждать в том числе данную тему», — сказал Владислав Солдатов.

«Фронтовик» считает ситуацию вокруг полигона ТБО показательной в части взаимодействия власти и гражданского общества в Чувашии. «Общество у нас есть, власть — тоже, а вот есть ли прямой диалог — большой вопрос. Со своей стороны, ОНФ многое делает для того, чтобы диалог был. Когда появился вопрос по полигону ТБО и мусоросортировочному комплексу, мы пытались его решить на местном уровне. Собирали круглые столы, приглашали для участия в комитете. Но власть проигнорировала — в итоге всё выросло в большую проблему», — полагает Владислав Солдатов.

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Глава Чувашии обвинил бухгалтеров, а экс-полпред написал второе письмо Путину

Новое развитие получило дело экс-полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. Бывший член правительства, уголовное преследование которого продолжает обрастать деталями, написал второе письмо президенту России Владимиру Путину. На этот раз Волков говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии и в том числе указывает непосредственно на своего «работодателя», который создал «винегрет» с разными подходами премирования в высших эшелонах власти Чувашии. «Расчет и выплаты премиальной части заработной платы разных министров Чувашской Республики в течение последних 6 лет осуществлялись по абсолютно разным математическим формулам», — пишет Леонид Волков, приводя шесть вариантов.

«При таком многообразии подходов к премированию руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики требуется независимая комплексная правовая и судебно-бухгалтерская оценка и проверка выплат премиальной части заработной платы в целом по всей системе органов исполнительной власти Чувашской Республики, включая выплату премиальной части заработной платы главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву», — считает бывший полпред, попросив президента подключить к вопросу Счётную палату РФ, Минфин РФ и Генпрокуратуру.

В руководстве Чувашии фамилию Волкова не упоминают всуе, но то, что в системе оплаты труда далеко не всё радужно, признаёт и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Свидетельством чему стало очередное заседание правительства.

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Кого возвеличивали, а кому — угрожали на Госсовете

Сессии вновь сформированного Госсовета Чувашии продолжают удивлять звучащими на них заявлениями — не только депутатскими, но и чиновничьими. На минувшем заседании, когда принимался бюджет, который с трибуны характеризовали как «летаргический сон», настроение менялось с необыкновенной быстротой: от вялости до торжественности, от равнодушия до раздражения и крика. Прежде всего, была обозначена определяющая роль народных избранников, которых даже возвеличили. Как выяснилось, именно они создают валовой ВРП и поддерживают бюджет, чтобы «быстрее вернуться на своё рабочее место», — видимо, чтоб быстрее увеличить ВРП или свою долю в ВРП. Или просто долю.

Была определена не только роль большинства депутатского корпуса, но и оппозиции, которая представляет собой единичные экземпляры, среди которых встречаются редкие. Оппозиции указали её место, подчеркнув генеральную роль власти и администрации главы: в ответ на упрёк в административном давлении на выборах один очень важный чин сказал, если бы чиновники занимались выборами, то неугодных политиков в Госсовете вовсе не было бы. И увлёкся настолько, что если бы не предупреждающий кашель и регламент, то, наверное, мог бы договориться до того, что оппозиционеров и на свете не было бы.

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Рейтинг партийных доходов

После выборов в Чувашии сформировали новый состав ЦИК республики, в котором из 12 человек своё место сохранили семеро. И изучают финансовую отчётность партий по итогам выборного периода. В Чувашии в III квартале, на который пришёлся пик предвыборной борьбы, в региональные отделения политических партий поступило более 72,15 млн рублей, из них наибольшую долю составили пожертвования. Израсходовано почти 60 млн рублей. При этом 32 отделения партии представили нулевые отчёты, восемь партий не представили никаких сведений. Семь партий отчитались о поступлениях средств: более всего получили чувашские единороссы (48 млн рублей), справороссы (37,3 млн рублей) и коммунисты (8 млн рублей).

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С детьми не всё решено

Тема упразднения должности детского омбудсмена Чувашии продолжает оставаться в поле публичного и законодательного внимания. На минувшей неделе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что «пока есть детские проблемы, институт уполномоченных по правам ребенка должен быть». И в Чувашии их немало. «Первая мысль была: «Наверное, у них с детьми всё решено, проблем никаких нет». Но когда мы подняли статистику, к сожалению, мы этого не увидели. За последние пять лет в адрес уполномоченного по правам ребенка поступило несколько сотен письменных обращений жителей Чувашии о нарушении прав их детей», — сказала в частности Кузнецова.

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Напомним, ещё в сентябре глава Чувашии Михаил Игнатьев, провожая в Госсовет детского омбудсмена Вячеслава Рафинова на пост главы комитета, заявил, что рассматривается вопрос об упразднении института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. «Отдельная практика в Российской Федерации сложилась, будем проводить соответствующие консультации», — сказал Игнатьев, сославшись на то, что «отдельные регионы пошли на упразднение». Что главой Чувашии сказано — Госсоветом республики сделано. Функции детского омбудсмена возложили на регионального уполномоченного по правам человека. После вмешательства спикера СовФеда Валентины Матвиенко и Анны Кузнецовой Игнатьев вынужден был публично отыгрывать назад и отклонить закон о ликвидации поста детского омбудсмена.

Полковник из Саратова

В МВД по Чувашии назначен новый заместитель министра: им стал полковник внутренней службы 43-летний Леонид Вакс, который ранее работал на различных должностях в полиции Тамбовской и Саратовской областях. Глава регионального МВД Сергей Неяскин, который до перевода в Чувашию работал замначальника ГУ МВД России по Саратовской области, охарактеризовал своего нового заместителя «как грамотного и опытного руководителя», говорится в официальном сообщении. Напомним, что ранее должность замминистра покинул Андрей Тимофеев, который работал при трёх министрах, включая вновь назначенного в апреле 2016 года Сергея Неяскина.

Леонид Маркович Вакс на службу в органы внутренних дел поступил в 1993 году. Работал в Юго-Восточном УВД на транспорте. С 1999 по 2009 годы проходил службу на различных должностях криминального блока в УВД Тамбовской области, затем был переведен в Главное управление МВД России по Саратовской области, где занимал руководящие должности в управлении по налоговым преступлениям, управлении уголовного розыска. С 2013 по ноябрь 2016 года проходил службу в должности начальника штаба ГУ МВД России по Саратовской области.

Кто ответил за сауну в Доме правительства

На минувшей неделе в Чувашии вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о строительстве банно-оздоровительного комплекса в новом здании Дома правительства республики. В превышении полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) обвинялся бывший заместитель ГУП «РУКС» Минстроя Чувашии, который, по данным следствия, незаконно перечислил подрядчику свыше 7,5 млн рублей. Московский районный суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей и тут же амнистировал. Отметим, что в октябре текущего года на заседании чувашского правительства принято решение о ликвидации «РУКС», созданного в 1987 году и в том числе выполнявшего функции заказчика-застройщика по строительству объектов, финансируемых из бюджетов.

Напомним, в 2015 года на сессии Госсовета глава Чувашии Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос о легендарной сауне в Доме правительства (а она действительно стала легендой после того, как её сначала построили, а затем разобрали из-за публичного и правоохранительного внимания), помрачнел и подчеркнул, что «ни Игнатьев, ни Моторин (Иван Моторин — глава правительства, прим. ИА REGNUM ), ни администрация никакой сауны не заказывали»: «Документы были подписаны до нас. Заказчики, их фамилии известны».