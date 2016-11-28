Калуга, 28 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Соглашения между правительством области и российской компанией «Теклеор» о совместной реализации инвестиционного проекта по созданию Центра разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами состоялось сегодня, 28 ноября, в Калуге. Документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и управляющий ООО «Теклеор» Сергей Будник.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Соглашение подписано

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, будущий Центр начали строить в Боровском районе области на территории «Агропромышленного парка К-Агро». Он станет первым в стране по оказанию услуг антимикробной обработки растительного, животного сырья и продуктов питания с использованием новой технологии, разработанной российскими учеными. Обработка ускоренными электронами значительно повышает безопасность и качество продукции, снижает ее потери, продлевает сроки годности. При этом вкус и полезные свойства остаются неизменными. Производительность центра составит до 30 тысяч тонн в год, он обеспечит обработку более ста видов продуктов.

Интерес к проекту уже проявили торговые сети, оптово-распределительные центры, фабрики социального питания, а также государственные ведомства. Строительство центра планируется завершить во втором квартале 2017 года. Здесь будет создано около 60 рабочих мест.

Губернатор области Анатолий Артамонов выразил уверенность в том, что услуги нового центра будут востребованы сельхозтоваропроизводителями. «Технология довольно простая, не наносит никакого вреда и ни к каким изменениям не приводит в процессе обработки. Конечно, она будет востребована», — подчеркнул глава калужского региона.