Калуга, 28 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. На 541 млн рублей, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов (322 млн руб.) и безвозмездных поступлений (219 млн руб.) предложила увеличить в 2016 году доходы региональной казны министр финансов Калужской области Валентина Авдеева. Одновременно на эту же сумму предусматривается увеличение расходов, часть из которых должны направить на софинансирование реализации программ переселения из аварийного жилья по этапам 2015−2016 годов и 2016−2017 годов. Данный вопрос обсуждался 28 ноября на заседании областного кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Выступление министра финансов Валентины Авдеевой на заседании регионального правительства.

Выступая перед коллегами, руководитель финансового ведомства также отметила, что из федерального бюджета Калужской области дополнительно предоставлен кредит в размере 4 млрд 700 млн рублей для частичного покрытия имеющегося дефицита по погашению ранее привлеченных коммерческих заимствований. Соответственно собственные расходы на его обслуживание будут сокращены. «Объем дефицита не изменится и составит 2 млрд 847 млн рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства», — подчеркнула Авдеева.

По мнению калужского министра, предлагаемые изменения позволят обеспечить исполнение социально значимых расходов областного бюджета. По итогам обсуждения представленный проект закона был принят областным правительством.