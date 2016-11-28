Слушания о строительстве завода на полигоне «Красный Бор» провалились
Тосно, Ленинградская область, 28 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Проектировщики завода для сжигания токсичных отходов на территории полигона «Красный Бор» под Петербургом — ООО «Пеуру Рус» — не присутствовали на общественных слушаниях по собственному проекту сегодня, 28 ноября. Поэтому слушания, отмененные год назад, были вновь признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На общественные слушания в городе Никольское, назначенные на 14:00 в понедельник, пришли 38 человек, среди них не было ни исполнителей проекта, ни его заказчиков.
Как стало известно корреспонденту агентства, комитет по природопользованию Санкт-Петербурга — заказчик проекта — еще до начала мероприятия объявил, что представителей ведомства на слушаниях не будет. Возможно, отказ был продиктован позицией комитета касательно проекта: в СМИ не раз звучали заявления о том, что правительство Санкт-Петербурга в данном проекте не заинтересовано.
В итоге, без представителей обеих сторон слушания проводить не было смысла. «Мы признаём общественные слушания несостоявшимися», — сообщил присутствующим заместитель главы администрации города Никольское Игорь Цай.
Общественность выступала против проведения общественных слушаний с момента их объявления. Движением «За экологическую безопасность» были собраны подписи в адрес губернатора Ленобласти Александра Дрозденко против проведения слушаний по проекту «Пеуру Рус».
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Напомним, проект мусоросжигательной установки был разработан по заказу комитета по природопользованию еще в 2015 году компанией «Пеуру Рус». Предложение сжечь 2 млн промышленных токсичных отходов, хранящихся на полигоне «Красный Бор», вызвало серьезное противостояние со стороны общественности. В итоге, обсуждения проекта прекратились именно на этапе общественных слушаний, которые должны были пройти 13 октября 2015 года в городе Никольское Тосненского района.
Разработчики проекта ООО «Пеуру Рус» остались недовольны тем, что о выполненной ими работе забыли. Компания обратилась в Тосненский городской суд с обжалованием решения об отмене слушаний. За время рассмотрения дела от методики сжигания отходов комитет по природопользованию окончательно отказался. Однако суд принял решение в пользу подрядчика и обязал администрацию района провести общественные слушания в Никольском 28 ноября 2016 года.
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Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.