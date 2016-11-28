Тосно, Ленинградская область, 28 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Проектировщики завода для сжигания токсичных отходов на территории полигона «Красный Бор» под Петербургом — ООО «Пеуру Рус» — не присутствовали на общественных слушаниях по собственному проекту сегодня, 28 ноября. Поэтому слушания, отмененные год назад, были вновь признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

На общественные слушания в городе Никольское, назначенные на 14:00 в понедельник, пришли 38 человек, среди них не было ни исполнителей проекта, ни его заказчиков.

Как стало известно корреспонденту агентства, комитет по природопользованию Санкт-Петербурга — заказчик проекта — еще до начала мероприятия объявил, что представителей ведомства на слушаниях не будет. Возможно, отказ был продиктован позицией комитета касательно проекта: в СМИ не раз звучали заявления о том, что правительство Санкт-Петербурга в данном проекте не заинтересовано.

В итоге, без представителей обеих сторон слушания проводить не было смысла. «Мы признаём общественные слушания несостоявшимися», — сообщил присутствующим заместитель главы администрации города Никольское Игорь Цай.

Общественность выступала против проведения общественных слушаний с момента их объявления. Движением «За экологическую безопасность» были собраны подписи в адрес губернатора Ленобласти Александра Дрозденко против проведения слушаний по проекту «Пеуру Рус».

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Напомним, проект мусоросжигательной установки был разработан по заказу комитета по природопользованию еще в 2015 году компанией «Пеуру Рус». Предложение сжечь 2 млн промышленных токсичных отходов, хранящихся на полигоне «Красный Бор», вызвало серьезное противостояние со стороны общественности. В итоге, обсуждения проекта прекратились именно на этапе общественных слушаний, которые должны были пройти 13 октября 2015 года в городе Никольское Тосненского района.

Разработчики проекта ООО «Пеуру Рус» остались недовольны тем, что о выполненной ими работе забыли. Компания обратилась в Тосненский городской суд с обжалованием решения об отмене слушаний. За время рассмотрения дела от методики сжигания отходов комитет по природопользованию окончательно отказался. Однако суд принял решение в пользу подрядчика и обязал администрацию района провести общественные слушания в Никольском 28 ноября 2016 года.

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Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.