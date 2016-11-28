Москва, 28 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Гражданин Украины Роман Сущенко, обвиняемый в России в шпионаже, останется под стражей до 30 января 2017 года. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».

George Hodan Суд

Суд удовлетворил ходатайство следствия. В связи с тем, что в материалах дела имеются сведения, относящиеся к государственной тайне, заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее Сущенко был арестован до 30 ноября 2016 года. Он был задержан в Москве 3 октября 2016 года сотрудниками ФСБ РФ.

По данным ведомства, Сущенко — кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Сущенко, который занимался сбором информации о деятельности ВС РФ.

Он собирал секретные сведения о деятельности ВС и войск Нацгвардии РФ, утечка которых за рубеж могла «нанести ущерб обороноспособности государства».