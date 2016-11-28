Санкт-Петербург, 28 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. С 4 декабря 2016 года на автодороге «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге будет изменена система оплаты, чтобы стимулировать водителей пользоваться электронными транспондерами вместо оплаты наличными или по картам. Об этом сообщили сегодня, 28 ноября, в ООО «Магистраль северной столицы» (МСС), которое строит и эксплуатирует платную автомагистраль.

Nch-spb.com ЗСД

Напомним, на 2 декабря намечено торжественное открытие самого сложного, Центрального, участка ЗСД. После этого станет возможным сквозной проезд по дороге на всем протяжении с юга на север и в обратном направлении в обход центра Санкт-Петербурга. На открытии Центрального участка ЗСД ожидается президент России Владимир Путин.

Как отмечается в сообщении МСС, вводимая на ЗСД новая система Flow+ при оплате транспондером обеспечит тарификацию поездки в точном соответствии с маршрутом.

«Базовые тарифы «Транспондер» устанавливаются не по зонам, а для каждого из возможных маршрутов следования по ЗСД. Пользователь оплачивает не всю зону или зоны, а поездку, которую он совершил», — подчеркивают в МСС.

Это позволит сэкономить по большинству вариантов маршрутов проезда по ЗСД примерно 15% от стоимости, а по некоторым маршрутам — даже больше.

При этом оплата наличными или банковскими картами на пунктах взимания платы никакой экономии и скидок при введении новой системы не предусматривает, и при пользовании всей трассой разница будет весьма существенной.

Цель проводящихся изменений, как заявляется, «дополнительное стимулирование пользователей к оплате транспондерами» <…>, что является необходимым в связи с прогнозируемым значительным увеличением транспортного потока после открытия движения по Центральному участку ЗСД».

Как считают в МСС, нормальная пропускная способность пунктов оплаты на ЗСД будет обеспечена только при условии, если большой процент водителей будет оплачивать проезд с помощью транспондеров.

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Стоимость проезда по новому участку ЗСД пока не определена. Как сообщалось, согласование нового тарифа будет длиться несколько месяцев, и петербуржцы смогут пользоваться Центральным участком фактически бесплатно примерно до середины февраля 2017 года. Однако затем проезд станет платным, как и на действующих Южном и Северном участках трассы.

Ранее представители администрации Санкт-Петербурга опровергали информацию о том, что за сквозной проезд по всему Западному скоростному диаметру (ЗСД) может быть установлен максимальный тариф в размере 650 рублей.