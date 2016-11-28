Липецк, 28 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Жители Липецкой области требуют разработать и принять региональный закон «О защите животных от жестокого обращения» и инициировать на федеральном уровне ужесточение уголовной и административной ответственности за проявление жестокости по отношению к животным, нанесение им вреда и причинение смерти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, предложение было внесено липчанкой Екатериной Пинаевой на «Портале неравнодушных» и получило более 80 «одобрений» от жителей региона.

Павел Ищенко Бездомные животные

Автор инициативы отмечает, что Россия до сих пор не имеет закона «О защите животных от жестокого обращения», аналоги которого действуют в других странах, а жестокость по отношению к животным «приобретает все более угрожающие масштабы для общества, потому что остаётся абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в законодательстве». Из-за этого страдают общественные организации зоозащитников и активисты, которые регулярно выхаживают покалеченных и выброшенных на улицу животных, но не могут добиться справедливого наказания для живодеров. Зоозащитники настаивают, что в полиции необходимо регистрировать каждый известный факт издевательства над животными, независимо от того, домашние они или бездомные.

Напомним, в Хабаровске продолжается расследования дела в отношении жительниц города, подозреваемых в издевательствах над животными. В социальной сети девушка и ее подруги выкладывали фотографии с расчленёнными домашними животными. Они брали животных у тех людей, которые пытались «пристроить» бездомных животных «в добрые руки», а затем издевались над ними. Сейчас девушки задержаны, а хабаровчане собираются поставить памятник животным, которых замучили живодерки.

Автор инициативы отмечает, что в новостях все чаще стали появляться сообщения о живодерах. Как уже сообщало ИА REGNUM, Липецкая область становится печально известной из-за участившихся случаев живодерства: в начале ноября несколько детей у Центрального рынка на глазах у прохожих подбрасывали в воздух котенка и отбивали его палками, чтобы посмотреть, как далеко он улетит. Котенка у детей отобрали и передали зоозащитникам две женщины. Задние лапы у животного оказались вывернуты, позвоночник — сломан, начались проблемы с мочеиспусканием. В Липецке нет ветеринарных клиник с опытом лечения животных после таких травм, поэтому котенка отправили в Санкт-Петербург. Из-за перебитых задних лап он никогда не сможет нормально ходить — будет только ползать, опираясь на передние лапы. Зоозащитница, которая занималась лечением котенка, оставила его жить у себя.

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После этого липецкие активисты рассказали о кошке, которую осенью нашли на улице — беременную и с несколькими пулями в теле. Из новорожденных котят выжил только один, а в ноябре кошку прооперировали. В ходе операции удалось извлечь большую часть пуль, однако четыре из них так и остались в теле коши — он были расположены слишком близко к позвоночнику, и во время операции был риск задеть нервные окончания. Сейчас кошка находится на передержке, на ее восстановление после операции добровольцы собирают средства.

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В Липецке рядом с супермаркетом нашли труп изувеченного живодерами щенка

Хабаровское дело вызвало широкий общественный резонанс, и жители Липецка присоединились ко Всероссийской акции в защиту животных. На площади Петра Великого липчане 12 ноября провели пикет, на котором собирали подписи за ужесточение наказания за издевательство над животными.

Президент Владимир Путин уже высказался о том, что статью 245 УК РФ нужно ужесточить. «Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения. Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными», — заявил глава государства. После этого заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил, что закон об ответственном обращении с животными может быть принят до конца 2016 года. Однако судьба этой инициативы остается неясной, и активисты по всей стране планируют провести еще одну всероссийскую акцию — в начале 2017 года.

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При этом «на руку» живодерам играет тот факт, что и в городах, и в районах никак не решается проблема бездомных животных — если за жизнью животных, которых забрали из приюта, следят кураторы (хотя обычно с их нагрузкой это проблематично), то пропажу бегающего по двору щенка или котенка могут попросту не заметить.

При этом на сторону живодеров и «догхантеров», намеренно или нет, зачастую становятся сами чиновники. Так, в Липецкой области в 2015 году после гибели двух человек от вируса бешенства начались массовые отравления и отстрелы собак. В Ельце в феврале 2016 года на рынке произошла настоящая бойня: в животных стреляли запрещенным ядом, который вызывает судороги и мучительную медленную смерть. За агонией бездомных животных пришлось наблюдать и детям, которые находились на рынке. Бойня была организована среди белого дня, когда на рынке было полно людей, и продолжалась около часа. Активисты и авторы появившейся после этого случая петиции возложили ответственность за произошедшее на главу городского округа города Ельца Сергея Панова, так как прокуратурой ему было выдано предписание построить приют для бездомных животных.

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Столичные зоозащитники также считают, что разбрасывают на улицах отравленных приманки с ведома муниципальных властей, прикрываясь «догхантерами», — запрещенные методы обходятся дешевле, чем установленный законом алгоритм по отлову, обследованию и стерилизации животных.

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На прошедшем 25 ноября «круглом столе» в Воронеже руководительница движения «Экоправо», предпринимательница Майя Козинцева рассказала, что власти района, с которыми ее компания заключила договор по отлову собак, сами предложили ей нарушить закон: «На нас сразу начинают давить: вы должны убить собак. Но не совсем понятно, на каком основании. Мы отлавливаем по заявке всех сук, стерилизуем их. Но управе это не нравится, нам снова говорят: да когда вы их всех уничтожите, уже надоело с вами ездить. На следующем совещании: привлеките такого-то ИП на субподряд (к слову, он занимается отстрелом собак, что запрещено законом Воронежской области)». Ситуация усугубляется отсутствием спецприемников и приютов, где животные должны содержаться после отлова — в большинстве регионов существуют только частные приюты, в которых активисты лечат и содержат зверей на собственные деньги и пожертвования сочувствующих.