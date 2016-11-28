Ярославль, 28 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. 6 декабря в Ярославле пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, ключевой темой форума станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Kremlin.ru Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, 2015

Участникам сессии предстоит обсудить предоставляемые государством возможности для стимулирования создания новых предприятий, а также дополнительные меры по привлечению инвестиций в Центральный федеральный округ.

«В конкуренции за инвесторов побеждает тот, кто постоянно повышает качество государственных услуг, развивает институты поддержки бизнеса, внедряет лучшие практики инвестиционной деятельности. Именно такая работа в Ярославской области уже сейчас ставится на системную основу», — отметил врио губернатора региона Дмитрий Миронов.

Он напомнил, что с 2012 года Ярославская область тесно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив. Результатом этого взаимодействия Дмитрий Миронов назвал внедрение в регионе стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, снятие «многих административных барьеров» и сокращение сроков получения разрешительной документации. Сюда же он отнес и запуск промышленных парков в ряде районов области.

«Эта работа помогла нам улучшить позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата: по итогам 2015 года Ярославская область поднялась на два пункта и заняла 28-е место. Но сегодня наша задача — войти в десятку самых привлекательных для инвесторов регионов России. И у нас есть четкий план по достижению этой цели», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Отчасти выполнению поставленных задач будет способствовать и проведение в Ярославле выездной сессии ПМЭФ. Ее цель — помочь потенциальным инвесторам и компаниям встретиться «внеурочно» и обсудить условия для взаимовыгодной работы. Как отметил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, в 2016 году на ПМЭФ были организованы новые форматы и площадки: SPIEF Investment Projects, SPIEF Business Expo и «Гостиная губернаторов». На них прошли презентации региональных инвестиционных проектов, церемонии подписания соглашений, множество деловых встреч и переговоров.

К участию в мероприятии приглашены полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций.