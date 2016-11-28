Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Министр обороны Республики Армения посетил Ростовскую область, которая стала первым регионом в списке рабочих поездок Вигена Саркисяна в новой должности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 28 ноября, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в оборонной сфере.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев и министр обороны Армении Виген Саркисян

Также были подняты вопросы сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспортной сферы, образования и науки. «Нас очень многое связывает, и мы дорожим нашими отношениями», — сказал Виген Саргсян.

Напомним, около полугода назад в донской столице состоялось четвертое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией. Участниками встречи единогласно было принято решение о продолжении работы по укреплению сотрудничества, налаживанию прямых контактов между муниципалитетами России и Армении.

Также была достигнута договоренность о проведении пятого заседания совместной рабочей группы в первой половине 2017 года. Кроме того, готовятся к подписанию двусторонние документы о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между правительствами, в том числе Ростовской области, с заинтересованными марзами и органами власти Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Ростовской области с Арменией по итогам 2015 года составил 58,4 млн долларов, что на 26,7% выше показателя 2014 года. Экспорт товаров в республику вырос на 42,4%. Импорт наоборот упал на 65,7%. По предварительным итогам первого полугодия 2016 года, внешнеторговый оборот составил 14,4 млн долларов.