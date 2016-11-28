Вашингтон, 28 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Участвующий в военной операции России в Сирии авианосец «Адмирал Кузнецов» не обладает мощной стартовой катапультой для запуска боевых воздушных судов, что создает пилотам «дополнительные трудности». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Североатлантического альянса (НАТО).

Крейсер «Адмирал Кузнецов»

«Флотилия российских военных кораблей в Средиземном море необходима для демонстрации силы в поддержку сирийского режима, — говорится в сообщении. — Однако российская группировка также явно обозначила пределы использования военной силы».

По словам представителей военного блока, из-за отсутствия мощной катапульты, которая есть у авианосцев США, самолетам Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приходится снижать «полезную нагрузку и брать меньше топлива».

Источники газеты также отмечают, что Минобороны РФ не хватает высококвалифицированных пилотов, способных осуществлять «взлет и посадку» в данных условиях.

14 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что палубный истребитель МиГ-29К потерпел аварию в Средиземном море во время посадки на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В ходе выполнения тренировочных полетов из-за технической неисправности произошла авария палубного истребителя МиГ-29К.

Отмечалось, что боевой самолет упал в воду за несколько километров от палубы «Адмирала Кузнецова». Пилот успел катапультироваться и спасательным вертолетом был доставлен на борт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

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