Саратов, 28 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Суд установил, что в конце августа 2014 года 28-летняя Елена Пушкина забрала 7-летнего сына от своей матери, с которой он проживал фактически с рождения, в семью с новоиспеченным мужем Антоном Пушкиным. С 1 сентября 2014 года по 23 августа 2015 года ее супруг сперва в отсутствие жены, а потом и вместе с ней систематически истязал, оскорблял и унижал ребенка. Помимо изощренных пыток, которые они применяли к мальчику, периодически требовали, чтобы он спрыгнул с лоджии квартиры на 10-м этаже, где проживала семья Пушкиных. В очередной раз оказавшись в тяжелой психотравмирующей ситуации, ребенок воспринял слова родителей как руководство к действию. 23 августа 2015 года в результате падения с 10-го этажа он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

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Следователем регионального СК России была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость обоих лиц и тот факт, что они полностью отдавали себе отчет в происходящем. Эксперты отметили, что супруги получали удовольствие от причинения ребенку физического насилия.

По информации саратовских СМИ, на судебном заседании были коллеги Антона Пушкина по филармонии имени Шнитке в Саратове, где он работал преподавателем. Зачитывая приговор, судья сообщил, что Антон Пушкин является уроженцем Рязани и участником группы «Контрабас» в Саратове.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему жителю Саратова и его 28-летней супруге. Пушкин признан виновным в совершении преступлений по уголовным статьям «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием», по 6 эпизодам — «Иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Его жена признана виновной в совершении преступления по уголовной статье «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору».

По результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз на теле погибшего обнаружены следы от многочисленных воздействий, причиненных только за несколько дней до смерти. Смерть мальчика наступила от тупой сочетанной травмы тела. В рамках расследования было установлено, что в июне и августе 2015 года отчим неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности пасынка.

Стоит подчеркнуть, что все противоправные действия в отношении ребенка совершались в отсутствие иных лиц, которые могли бы подтвердить их причастность к содеянному. Однако грамотно спланированная следователем тактика ведения допросов и очных ставок между ними, результаты незамедлительно назначенных и проведенных судебных экспертиз, а также комплекс иных следственных действий в совокупности позволили установить безусловную причастность супругов к содеянному, отмечают в СУ СКР региона.

На время предварительного следствия супруги были заключены под стражу. В ходе следствия позиция мужчины по отношению к предъявленным обвинениям неоднократно менялась: на первоначальном этапе он не отрицал применения насилия к ребенку и совершение преступлений против его половой неприкосновенности, однако впоследствии не признал вину в инкриминируемых деяниях. А вот мать мальчика категорически отрицала свою причастность к произошедшему. Более того, супруги пытались переложить вину друг на друга, вероятно, в надежде избежать наказания.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его супруге — в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.