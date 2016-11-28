Москва, 28 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В 2017 году все десять препаратов, рекомендованных ВОЗ для базисной терапии ВИЧ-инфицированных, будут производиться в Российской Федерации. Об этом сегодня, 28 ноября, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе Форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

jochenpippir Шприц

«Развитие импортозамещения привело к тому, что уже в 2016 году отечественные воспроизведенные препараты существуют по восьми из десяти международных непатентованных наименований, рекомендованных ВОЗ для базисной терапии ВИЧ-инфицированных, с 2017 года все десять препаратов будут производиться в Российской Федерации», — заявила министр.

Скворцова напомнила, что более 16 площадок по производству антиретровирусных препаратов, которые необходимы для эффективной профилактики ВИЧ-инфекции, созданы в России.

Как сообщает ИА REGNUM , 28−29 ноября в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Москве пройдет II Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, организованный Минздравом России. Форум является важнейшим мероприятием для обмена знаниями и опытом в области борьбы с ВИЧ-инфекцией. Целью форума является создание единой федеральной платформы для работы по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.