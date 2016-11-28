Москва, 28 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства не поедет на Кубу на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Арцрунян Э. Плакат в честь визита Фиделя Кастро в СССР. 1963

По его словам, у президента «напряженная повестка дня», в частности, он готовится к посланию Федеральному собранию. «Это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года», — пояснил Песков.

«В этой связи Россия будет представлена не на высшем, но на высоком уровне», — сказал Песков. Вместо главы государства на Кубу поедет спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России выступит с Посланием Федеральному собранию 1 декабря.