Москва, 28 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Российский телеведущий Николай Дроздов стал участником ДТП в Москве: он сбил женщину, у которой диагностированы серьёзные переломы, передаёт Life.

Maxim75 Николай Дроздов

Дроздов наехал на пешехода в районе дома № 27 по улице Островитянова. Женщина — 53-летняя Татьяна М. — неожиданно появилась перед автомобилем, намереваясь перейти дорогу. По словам телеведущего, он перепутал педали и, желая притормозить, сбил пешехода.

Водитель, поняв, что произошло ДТП, выбежал из автомобиля и попытался помочь пострадавшей. Ей вызвали скорую, врачи поставили диагноз перелом костей таза и обеих костей вертлужной впадины слева.

Женщину доставили в реанимацию, а затем перевели в травматологическое отделение. Стоит напомнить, что ведущему Николаю Дроздову 79 лет.