Грозный, 28 ноября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Тем, кто хочет рассорить народы России, надо успокоиться и понять, что этого у них никогда не получится. Поэтому провокаторам, которые норовят столкнуть разные народы, лучше прекратить свои попытки. А тем, кто их слушает, надо сначала разобраться в проблеме и не спешить сразу выносить приговор, заявил глава Чечни.

André Widmer Maiakinfo Архитектура в Грозном

«Россия ─ многонациональная страна, мы не должны позволять себя расчленить. Сейчас перессорят народы между собой, а потом придут и разорвут на кусочки, разгромят к ядреной матери. Надо быть вместе», — такое мнение высказал Рамзан Кадыров в интервью ТАСС.

При этом он призвал всех прекратить очернять чеченцев и другие народы, проживающие на Кавказе. «Все обязаны помнить: кавказцы ─ не бараны и не пастухи. Мы воины. Строители. Созидатели. Были и остаемся ими. Не пытайтесь сделать нас другими. И очернять не надо, бросать всякие камни в наш огород. Россию и свои народы мы будем охранять жестко. Кавказ ─ особый участок, оплот России», — заявил чеченский лидер.

Отметив, что никого не хочет запугивать, просто, как честный человек, он что думает, то и говорит, Кадыров сказал: «Поэтому всяким шнуркам, которые пробуют провоцировать нас, вызвать хаос и нестабильность, могу четко сказать: дорогие друзья, лучше заткните рты. Зря стараетесь!»