Тбилиси, 28 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Ряд оппозиционных партий Грузии обвинил нынешнее правительство страны в тотальной фальсификации парламентских выборов 8 октября 2016 года и считает, что нынешний парламент не отражает выбор грузинского народа и не имеет необходимой степени легитимации.

Vanderlindenma Выборы

В заявлении, распространенном 28 ноября, оппозиция называет выборы 8 октября шагом назад в сравнении с предыдущими выборами 2012, 2013 и 2014 года, и объясняет причины такой характеристики нынешних выборов.

По оценке оппозиции, правящая партия не выполнила обещание реформирования избирательной системы и не упразднила недемократичную мажоритарную систему, оставила в силе прежние, нереально многочисленные списки избирателей, государственный аппарат поголовно был вовлечен в предвыборную кампанию правящей партии. Кроме того, правительство создало неформальные группы из спортсменов и криминалов, которые у избирательных участков оказывали давление на избирателей и устраивали расправы с представителями оппозиции и международными наблюдателями.

Беспрецедентные, по оценке авторов заявления, масштабы приняли факты подкупа избирателей и запугивания социально незащищенных лиц. Представителей бизнеса вынуждали финансировать только правящую партию. Перед выборами на нескольких центральных телеканалах были закрыты политические передачи, часть оппозиции не имела возможности участия в теледебатах.

Во время голосования, по заявлению оппозиции, активно использовались различные виды «каруселей», но особые масштабы факты фальсификации приобрели после окончания голосования, при подсчете голосов: манипулирование бюллетенями, массовое аннулирование бюллетеней, переделанные и заранее подписанные итоговые протоколы и иные подобные нарушения.

Избирательные администрации и суды, которые, по мнению авторов заявления, полностью контролируются властями, реально не рассмотрели ни одной жалобы оппозиции в связи с нарушениями в процессе выборов.

«В результате правящая партия, так же, как это делалось в советский период, выиграла во всех мажоритарных округах (формально в 72 из 73). А в общей сложности прошедшая в парламент меньшинством голосов избирателей (48%) правящая партия получила конституционное большинство мандатов», — констатирует оппозиция.

Исходя из этого, авторы заявления выражают готовность объединить свои усилия для выявления и расследования конкретных нарушений в установленном законом порядке. Для этого они требуют вскрытия и пересчета голосов на всех спорных участках и наказания виновников фальсификации выборов по всей строгости закона.

Заявление подписали оставшиеся за стенами парламента «Свободная Грузия», «Демократическое движение» (партия Нино Бурджанадзе) и объединенные с ним некоторые другие партии, а также Лейбористская партия и прошедший в парламент «Альянс патриотов» (получивший всего 6 мандатов).