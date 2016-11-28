Ленинградская область, 28 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Общественные слушания по строительству завода для сжигания токсичных химических отходов на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, от проекта которого давно решено отказаться, проводятся по решению Ленинградского областного суда и носят формальный характер. В этом сегодня, 28 ноября, корреспондента ИА REGNUM заверили в пресс-службе областного правительства.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Слушания по строительству завода на полигоне «Красный Бор», организованные администрацией Тосненского района Ленобласти, начнутся сегодня в 14:00 в городе Никольское. О том, что администрацию Тосненского района обязали провести слушания, агентство сообщало 20 октября.

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«Если слушания состоятся, проект может уйти на государственную экологическую экспертизу, а затем даже реализован», — высказали свои опасения накануне слушаний представители «Гринпис» России.

Однако ожидается, что отрицательный исход слушаний необходим для того, чтобы поставить точку в этом вопросе.

«Слушания проводятся формально, чтобы исполнитель проекта мог получить оплату по договору», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

«Городской суд принял решение о том, что администрация обязана организовать проведение этих слушаний во исполнение решение суда», — подтвердила главный специалист сектора по недропользованию, экологии и дорожному хозяйству администрации Тосненского района Людмила Китова.

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Напомним, в 2015 году компания ООО «Пеуру Рус» в рамках госконтракта разработала проектную документацию завода, которая должна была пройти этап общественных обсуждений, а после — государственную экологическую экспертизу. Финансирование за проведение работ также предполагалось поэтапное. В 2015 году слушания были отменены, однако компания решила оспорить этот факт. При этом договор между комитетом по природопользованию Петербурга и «Пеуру Рус» истёк ещё в конце 2015 года.

Как отмечают представители «Гринпис» России, предлагаемый проект завода рассчитан на сжигание накопленных и вновь поступающих отходов, что противоречит решению Тосненского городского суда о запрете деятельности полигона на приём новых отходов

«Год назад после многочисленных протестов жителям города и области удалось отменить слушания по проекту и как тогда казалось, и сам проект. Правительства города и области сообщили об отмене проекта строительства завода. Однако официальных документов, подтверждающих решение правительства Санкт-Петербурга об отзыве проекта, опубликовано не было», — обратили внимание в пресс-службе «Гринпис» России.

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Экологи напоминают, что сжигание высокотоксичных отходов полигона крайне опасно для здоровья людей и благополучия окружающей среды. так как в результате в атмосферу могут попасть 46 видов загрязняющих веществ общей массой около 34 тонн в год. Среди них супертоксиканты: кадмий, ртуть, свинец, мышьяк, бериллий, ванадий, титан, кобальт, таллий, хром, цинк, сурьма, селен, а также диоксины, фенол, бензапирен и другие.