Москва, 28 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В России стартует всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдёт с 28 ноября по 4 декабря 2016 года и будет приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), сообщили в Фонде социально-культурных инициатив.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Акция по-прежнему в большей степени ориентирована на студентов профессиональных образовательных учреждений, старшеклассников общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, кадетских корпусов, образовательных организаций, подведомственных Министерству юстиции России и ФСИН России.

28 ноября состоится II Форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, организует который Министерство здравоохранения РФ. Перед началом форума пройдёт брифинг с участием представителей оргкомитета и заинтересованных организаций.

1 декабря по всей стране пройдёт открытый урок «Знание — Ответственность — Здровье», призванный в доступной форме информировать молодёжь о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, о способах передачи, методах лечения и профилактики, о формировании поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска заболевания ВИЧ/СПИД. Трансляция открытого урока предполагается на одном из федеральных каналов.

Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы 1 декабря организуют специальную иллюминацию на здании правительства Москвы по адресу Новый Арбат, 36 и откроют арт-объект в виде граффити на стене одного из домов.

Правительство Москвы организует работу «Горячей линии МГЦ СПИД» в круглосуточном режиме. Кроме того, запланировано множество информационно-просветительских мероприятий, в том числе круглый стол, научно-практическая конференция, открытый лекторий.

Ход акции будет всесторонне освещён в федеральных и региональных СМИ. Планируется создание и размещение социальных видео‑ и аудиороликов в интернете, на телевидении и радио.

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