Москва, 28 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. На двух тренеров — главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» (город Нижнекамск, Татария) Андрея Назарова и главного тренера «Торпедо» (Нижний Новогород) Петериса Скудру Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) наложил дополнительную дисквалификацию и денежный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Наказание Назарова связано с тем, что он во время матча 26 ноября между нижнекамской командой и клубом «Сибирь» (Новосибирск) высказался в адрес арбитров в нецензурной форме. Это произошло после потасовки между нападающим «Нефтехимика» Никитой Квартальновым и новосибирцем Евгением Артюхиным.

В результате Назаров дисквалифицирован на три матча и должен оплатить денежный штраф. В результате тренер не будет участвовать в матчах с клубом «Спартак», «Торпедо» и «Сочи».

Скудра дисквалифицирован на два матча после того, как он оскорбил судей. Во время матча регулярного чемпионата между «Топедо» и хоккейным клубом «Динамо» (Минск) Скудра позволил себе высказаться в адрес арбитров.

Размер штрафа составляет 50 тысяч рублей. Скудра пропустит матчи с «Ак Барсом» (Казань) и «Нефтехимиком».