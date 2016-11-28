Ереван, 28 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Москве состоится подписание межгосударственного соглашения об Объединенной группировке войск (сил) (ОГВ) ВС Армении и России, а также плана сотрудничества между оборонными ведомствами на 2017 год. Об этом в интервью газете «Известие» заявил министр обороны Армении Виген Саркисян. Он также анонсировал, что 27−30 ноября состоится его официальный визит в Россию, который станет для Саркисяна первым зарубежным визитом с момента назначения.

Виген Саркисян

По словам министра обороны Армении, первый визит в Россию — это не случайность, а закономерность.

Что касается соглашения об ОГВ ВС России и Армении, то как отметил Саркисян, «по большому счету группировка создана уже давно». Он напомнил, что ежегодно, начиная с 2000 года, 27 сентября отмечается годовщина со дня образования ОГВ, которая функционирует в регионе. Основанием для этого явилось подписанное 16 лет назад в Сочи соглашение по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности. Этот документ предусматривал создание группировки, что и было сделано в соответствии с совместными директивами наших генеральных штабов.

А подписываемое соглашение об ОГВ Армении и России фактически обеспечит нормативно-правовое закрепление деятельности группировки на уровне межгосударственного документа. Кроме того, по словам министра, соглашение утверждает положение об ОГВ, в котором с учетом существующих реалий скорректирован весь круг вопросов, регламентирующих ее предназначение: цели, задачи, состав, организация взаимодействия и система управления, материально-техническое и финансовое обеспечение, порядок развертывания и многое другое.

«Основной задачей ОГВ является своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и России и его отражение во взаимодействии ВС Армении и России, а также с другими войсками, воинскими формированиями и органами.

С учетом разобщенности территорий сторон и объема решаемых оперативно-стратегических задач для Армении особенно важно, что группировка дислоцируется на территории именно нашего государства с формированием в мирное время в структуре ВС командования ОГВ в сокращенном составе», — сказал глава оборонного ведомства России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент РФ Владимиру Путину подписал распоряжение, которым одобрил предложение главы правительства Дмитрия Медведева подписать соглашение с Арменией о создании Объединенной группировке войск (сил) в Кавказском регионе коллективной безопасности. Согласно проекту положения об Объединенной группировке, ее командующий будет назначаться Верховным главнокомандующим Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим ВС России. В мирное время группировка будет подчиняться начальнику Генштаба Армении, а в военное, «в зависимости от складывающейся обстановки», еще и командующему войсками Южного военного округа. В документе также указано, что стороны будут самостоятельно осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск, выделенных в состав Объединенной группировки. «Настоящее соглашение не направлено против третьих государств», — подчеркивается в проекте.

Соглашение планируется заключить на пять лет с автоматическим продлением, если одна из сторон не заявит о желании прекратить такое сотрудничество.

С критикой документа в Армении выступили некоторые прозападные политики и политологи. По их словам, Армения передаёт России элементы суверенитета.

По мнению же азербайджанских экспертов, одобрив соглашение с Арменией об объединенной группировке вооруженных сил двух стран, президент России Владимир Путин пытается оказать давление на Азербайджан.

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