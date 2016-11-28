Москва, 28 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 29 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 29,79 копейки и составил 64,91 руб.

Курс евро к рублю повысился на 72,45 копейки — до 69,16 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 48,99 — до 66,82 руб.