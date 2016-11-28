Тула, 28 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Выставка «1941 г. Путь к Победе», посвященная 75-летию героической обороны Тулы, открылась в Тульском областном краеведческом музее 28 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Выставка подготовлена совместно с Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».

Управление пресс-службы правительства Тульской области

На церемонии открытия выставки министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поприветствовала туляков и гостей от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Она отметила важность Тульской оборонительной операции в битве за Москву и в ходе Великой Отечественной войны в целом, призвала подрастающее поколение чаще посещать Тульский областной краеведческий музей для изучения истории нашего славного города.

В рамках открытия выставки состоялась презентация второй части сборника документов и материалов «Неизвестные страницы боевых действий под Тулой». Книга вышла в двух томах, настолько велико было количество значимого исторического материала, и посвящена Тульской наступательной операции. Как рассказали авторы издания Михаил Беделев и Игорь Бурцев, книга содержит уникальные материалы: например, журнал действий 50-й армии публикуется впервые. Это поможет составить представление о действиях боевых частей, а не только Тульского рабочего полка и 156 полка НКВД. Также авторы включили в сборник материалы по защите города Могилёва в июле 1941 г., в ней участвовали две тульские дивизии — 172 и 110-я.

Директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», лауреат государственной премии, историк, археолог Владимир Гриценко, выступая на открытии выставки, отметил, что наступает то время, когда непосредственных свидетелей тех событий почти не осталось и главными хранителями правдивой истории становятся архивные документы и предметы, хранящиеся в музеях. Цель этой выставки — передача памяти от «моего деда к моим внукам».

Выставка расположена в двух залах. В первом посетители увидят не только предметы, традиционные для выставок, освещающих военные годы — элементы обмундирования, вооружения и награды, но и содержимое из вещмешков солдат. Зал делится на две зоны — здесь можно увидеть как предметы, принадлежавшие советским военным, так и солдатам Вермахта. Во втором помещении — кинозал, в котором можно посмотреть фильм об обороне Тулы.