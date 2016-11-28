Рига, 28 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Латвийская ассоциация семейных врачей рассматривает возможность проведения забастовки, заявила руководитель ассоциации Сармите Вейде, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

Она пояснила, что бюджет 2017 года, в котором не предусмотрено увеличение зарплат медицинских работников, недовольство состоянием системы здравоохранения в целом, в том числе неудачное внедрение системы электронного здравоохранения, стало причинами, почему врачи стали думать о забастовке. «У меня к политикам только один вопрос — почему, если они называют себя слугами народа, перед тем как повысить зарплаты себе, они не увеличили зарплаты медикам и другим группам, у которых они существенно не изменились и остаются достаточно низкими?» — спрашивает Вейде.

Руководитель ассоциации считает, что политики не решают проблемы здравоохранения, а, наоборот, добиваются того, чтобы из Латвии уезжали квалифицированные врачи и выпускники-медики. Также Вейде выступила с резкой критикой в адрес системы электронного здравоохранения, отметив, что после тестирования в нее не внесено необходимых улучшений, и система осталась столь же медленной и неудобной, а также не работают многие опции.

В свою очередь, глава правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс также считает, что 66 миллионов евро, дополнительно предусмотренные на сферу здравоохранения в Латвии в бюджете 2017 года, ничего для решения проблем не сделают. «Следующий год в целом получится не лучше этого, потому что ранее финансирование переделили и уменьшили, и в 2017 количество выделяемых средств лишь частично вернется на уровень 2015 года», — пояснил Калейс. Он отметил, что выделение Минздравом четырех приоритетных направления: онкология, душевное здоровье, кардиология, здоровье матери и ребенка, дает надежду, что в Латвии снизится уровень таких заболеваний, однако в целом позитивных изменений ждать не стоит, уверен Калейс. Например, доступность услуг здравоохранения для пациентов, скорее всего не улучшится, прогнозирует глава общества.

Вопрос об организации забастовки, будет обсуждаться 2 декабря на заседании правления ассоциации, а затем состоится общее собрание, на котором будет принято окончательное решение, сообщила Сармите Вейде.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис заявил, что до тех пор, пока правительство Латвии не исправит своего отношения к отрасли здравоохранения, пациенты продолжат сталкиваться с недостаточно хорошим отношением медиков. «Недостаток рабочих рук и синдром выжигания уже оставили такой отрицательный отпечаток на работе медиков, что, не обращая внимания на эти две проблемы, уже нельзя исправить ситуацию в общем. Без инвестиций эту ситуацию улучшить нельзя. Когда будет отдача со стороны бюджета, тогда можно будет нормально профинансировать отрасль, появится очередь у дверей работодателей, и они смогут уволить того, кто плохо работает. Правительство в первую очередь должно исправить свое отношение к отрасли здравоохранения», — сказал Керис.

Стоит добавить, что в стране катастрофически не хватает квот на медицинские услуги, а очередь на их получение иногда достигает 8 лет. Так, например, очередь на прием к эндокринологу — 8 месяцев, к гинекологу — 5 месяцев, к кардиологу — 7 месяцев, к ревматологу — 9 месяцев, к хирургу-кардиологу — 2 месяца, к наркологу — месяц. Эти данные были приведены в отчете для правительства, подготовленном Министерством здравоохранения.