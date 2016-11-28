Майкоп, 28 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В столице Адыгеи суд вынес обвинительный приговор коллектору, который грозился взорвать детский сад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 28 ноября, на скамье подсудимых оказался житель Ростова-на-Дону Павел Мишанков.

Niklas Freidwall Взрыв

Звонок в детское дошкольное учреждение Майкопа от подозреваемого поступил в середине июня текущего года. Мишанков угрожал взорвать детский сад, если его сотрудница не выплатит за ее бывшего мужа денежный долг коллекторской фирме.

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Как выяснилось, бывший супруг работницы ДОУ получил кредит в офисе ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу Юг» и своевременно не расплатился. Фирма передала права по взысканию долга ООО «Контроль», в которой и работал Мишанков. Коллектор угрозами надеялся побыстрее «выбить» долг. При этом действия сотрудника фирмы явно выходили за рамки закона. Экс-супруга должника даже не являлась ни поручителем, ни созаемщиком по кредиту.

Приговора суда коллектор ждал, уже находясь под стажей. Его обвинили сразу по двум статьям УК РФ — в вымогательстве и заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Напомним, в июне текущего года Госдума приняла в окончательном чтении закон, направленный на ужесточение условий деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов). Теперь общение коллектора с должником должны ограничиваться личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками — не чаще двух раз в неделю. Кроме того, коллектору запрещено применять физическую силу, также угрожать расправой, повреждать имущество, оказывать психологическое давление. Максимальные штрафы для коллекторов составят 2 млн рублей.