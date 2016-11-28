Владимир, 28 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Каждый третий рубль в бюджете Владимирской области на 2017 год будет потрачен на детей. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации области. В следующем году «детский бюджет», а точнее сумма, которая будет потрачена на поддержку семьи и детей, будет равняться 16 млрд рублей.

Карл Лемох. Дети. Ок. 1910

«Одну из главнейших задач органов власти я вижу в том, чтобы государственная социальная политика была направлена, в первую очередь, на поддержку ваших усилий по воспитанию достойных граждан нашей России. В этом году при работе над областным бюджетом мы приняли решение впервые подготовить специальное приложение к нему — «детский бюджет». Он составляет более 16 млрд рублей», — цитирует пресс-служба главу региона.

При этом «детский бюджет» состоит из расходов на различные программные мероприятия. К примеру, запланирована трата 52,5 млн рублей в рамках программы «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014 — 2020 годов», а также 597 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013−2020 годы». Также к «детскому бюджету» присоединили программные мероприятия по направлению «Развитие образования» на 2014−2020 годы. В рамках программы будет потрачено 12,15 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет Владимирской области на 2017 год сверстан с дефицитом 2,3 млрд рублей. Доходы бюджета должны составить примерно 47,8 млрд рублей, расходы — 50,1 млрд рублей.