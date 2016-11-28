Дамаск, 28 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Противолодочный самолет Р-8А Poseidon, принадлежащий ВМС США, 28 ноября совершил разведывательный полет в районе места дислокации кораблей ударной авианосной группы ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом, как передает Life.ru, свидетельствуют данные с порталов, которые отслеживают полеты военной авиации.

tataquax Р-8А Poseidon

«Poseidon кружит в районе размещения авианосной ударной группы российского флота, которую возглавляет крейсер «Адмирал Кузнецов» в восточной части Средиземноморья», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2016 г. Вооруженные силы (ВС) РФ начали масштабную операцию по нанесению ударов по членам террористических группировок, находящихся на территории Сирии.

В операции принимают участие «Адмирал Григорович» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

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