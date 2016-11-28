Севастополь, 28 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Передача министерству обороны участка земли в районе горы Гасфорта вблизи Балакалавы для создания филиала московского парка «Патриот» произойдет после представления общественности Севастополя концепции развития территории и подписания соглашения с военным ведомством. Об этом журналистам 26 ноября заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Территория будущего парка «Патриот»

«Решение о создании парка «Патриот» принято, оно предусматривает целый ряд действий. Мы юридически оформим предоставление и выделение земельного участка, который сейчас по договору аренды находится у общественной организации «Ночные волки». Министерство обороны совместно с организацией будут реализовывать данный проект. Правительство Севастополя будет всячески содействовать проекту», — сказал Овсянников.

По его словам, передаче земельного участка в федеральную собственность, планируемой через месяц, будет предшествовать общественное обсуждения концепции развития парка. «Если будет создана соответствующая инфраструктура и площадки, когда будет обеспечена безопасность для массового пребывания людей — это будет качественный проект, который будет содействовать патриотическому воспитанию молодежи», — сказал Овсянников.

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Глава Севастополя также сообщил, что правительство надеется подписать соглашение с военным ведомством, чтобы «закрепить договоренности»: в нем должны быть учтены аспекты использования земельного участка.

«Минобороны будет вынуждено соблюдать природоохранные и экологические регламенты и ограничения по охране исторических объектов, — сказал врио губернатора. — Это и ответственность за гидротехническое сооружение, за безопасность людей».

Овсянников напомнил, что на территории будущего парка находится озеро, и город должен сохранить возможность использовать его как резервный источник воды в случае необходимости.

Он назвал приблизительную стоимость проекта парка «Патриот» — 5−6 млрд рублей, но не уточнил, собирается ли Севастополь финансово участвовать в проекте.

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В свою очередь, командующий Черноморским флотом Александр Витко заявил, что севастопольский филиал военно-патриотического парка «Патриот» будет построен очень быстро.

«Масштабы будущего парка «Патриот» не те, что в Москве. Думаю, что наш филиал будет интересным и востребованным, по-своему уникальным, — сказал Витко. — Я могу сказать только одно: это будет сделано очень быстро. Тот ландшафт, который мы здесь видим, он в ближайшее время очень изменится».

Как сообщало ИА REGNUM, постановление регионального правительства о передаче участка земли площадью 270 гектаров в районе горы Гасфорта планировалась принять 10 ноября. Однако депутат Заксобрания Алексей Чалый, присутствовавший на заседании правительства, убедил врио губернатора, что передачу следует отсрочить.

В настоящее время земельный участок находится в долгосрочной аренде у молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки».

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Как сообщало ИА REGNUM, с другим спорным объектом Севастополя — комплексом зданий вуза вопрос был решен бескомпромиссно: его передали в пользовании Минобороны.

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