Ставрополь, 28 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум.



maxmann Электроподстанция

В Ставрополе прокуратура выявила бесхозную трансформаторную подстанцию, питающую электроэнергией жителей Юго-Западного района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве региона.

Подстанция № 396 находится в Промышленном районе краевой столицы и питает электроэнергией жителей юго-западного района города. При этом, балансовая принадлежность трансформаторной подстанции отсутствует.

Это означает, что на этих сетях не ведется профилактическая работа, что может привести к ухудшению качества электроснабжения населения или к авариям на электросетях.

Вместе с тем, руководитель комитета городского хозяйства администрации Ставрополя, который отвечает за это направление не определил этот объект как бесхозный, не зарегистрировал его в Росреестре и не поставил на баланс города.

Чтобы предотвратить аварии из-за подстанции, прокуратура потребовала от горадминистрации всё исправить.

Отметим, что сегодня в Ставрополе произошла пятая за осень авария в электросетях, которая оставила без света на один час жителей Северо-Западного района Ставрополя.

После четырех аварий, произошедших в октябре-ноябре текущего года принято решение о ликвидации производственного подразделения Ставропольские сети и создании аварийной линейной площадки в Юго-западном районе.