Ярославль, 28 ноября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В пригороде Ярославля дорожники начали укладывать асфальт в рамках капитального ремонта Юго-Восточной окружной дороги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Николая Чупина в Facebook Ремонт дороги в Ярославле

Контракт на 156 млн рублей был подписал еще летом, но дорожники словно специально ждали морозов и снегопада. Подрядчик работ — угличская фирма ООО «УМПРЭО».

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM секретарь общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области, глава ярославского отделения Федерации автовладельцев России Илья Арифулин, работы при отрицательных температурах вестись не должны.

«Судя по всему — фрезеровали летом, в надежде успеть всё сделать до зимы. По СНиПам укладка должна производиться в теплое время, т. е. плюс 5−10 градусов, в сухую погоду. Максимум, что сделали на этой дороге — убрали снег и излишки воды, но как мне кажется, даже обильная обработка поверхности битумом — не помогла бы», — считает Илья Арифулин.

Возмущенные ярославцы пишут возмущенные посты в социальных сетях.

« — 7 мороза и пришло время ремонтировать дороги. И нас не миновала сия чаша… Несчастный 1 км дороги мучили всё лето и времени не хватило», — высказал свое мнение пользователь Facebook Николай Чупин, выложивший в сеть фотографии дорожных работ.

Илья Арифуин считает, что если подрядчик делает работы в неподходящих погодных условиях, он должен взять на себя дополнительные гарантии.

«Раз уж так получилось, что подрядчик протянул и приходится в экстренном порядке укладывать асфальт в непогоду — он должен нести дополнительные гарантии на этот слой. Весной, перед укладкой верхнего слоя — необходимо будет взять контрольные вырубки и всесторонне их изучить в лаборатории. В случае каких-то недостатков — обязать подрядчика переделать нижний слой за свой счет», — считает секретарь общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области, глава ярославского отделения Федерации автовладельцев России Илья Арифулин.