Красногорск, 28 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Больницы Московской области поучат свыше 150 единиц медицинского оборудования на сумму 900 миллионов рублей до конца декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

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«В лечебных учреждениях Подмосковья активно продолжается переоснащение. В конце ноября — начале декабря будет осуществлена поставка более 150 позиций медицинской техники на сумму 900 миллионов рублей, включая поставку 25 машин скорой медицинской помощи класса С в комплекте с реанимационным оборудованием», — пояснил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Так, в Домодедовскую центральную городскую больницу уже было поставлено новое оборудование на сумму 38 миллионов рублей: четыре аппарата ИВЛ, наркозный аппарат, четыре монитора, два инкубатора для новорожденных.

Также десяти больницам Подмосковья было поставлено оборудование для рентгенкабинетов на сумму 8 миллионов рублей. Для Подольской детской больницы поставлены многоканальные электрокардиографы, алкотесторы для наркологических диспансеров на 1,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Мособлдума приняла в третьем чтении бюджет Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Согласно документу, более 8,8 миллиарда рублей из бюджета Московской области было выделено на нужды здравоохранения.