Москва, 28 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Российские власти до середины 2018 года намерены принять законы, определяющие налоговую систему, которая будет действовать в течение следующих шести лет.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

В 2017 году предстоит обсудить оптимальную налоговую систему для будущего периода развития России, сообщил первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов телеканалу НТВ.

«Обсудим как бы будущий период развития страны, для этого будущего периода развития», — сказал он. «Законы эти надо принимать в совокупности с тем, чтобы граждане знали, какой они будут платить налог лично. Чтобы они знали, какой они будут платить налог на имущество, недвижимое имущество; чтобы предприниматель малый знал, какой у него налоговый режим; чтобы обычное предприятие знало, какие налоги платит оно, какие имеет налоговые льготы», — сказал Шувалов.

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Прежде всего, по мнению первого вице-премьера, следует принять решение в сфере налоговых льгот, разобраться с социальными платежами, также в планах — пересмотр обязательных неналоговых платежей, в том числе экологических.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство просчитывает возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ, а также обсуждает возможное введение «налога на тунеядство».