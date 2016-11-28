Алушта, Крым, 28 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Число погибших в результате крушения вертолёта Robinson в Крыму возросло до трёх. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт Life.

Alan Radecki Вертолет Robinson

Названы имена погибших: А. Куликов, М. Суслова и Р. Измайлов. «Тело третьего члена экипажа обнаружено неподалёку от места крушения вертолёта. По предварительной информации, это пилот», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение вертолёта произошло 28 ноября в районе села Виноградное (городской округ Алушта, Крым). Сначала сообщалось о двух погибших: мужчине и женщине. В МЧС сообщали, что в ликвидации последствий крушения участвовали 31 человек и 11 единиц техники.