Тамбов, 28 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Подготовка жилищного фонда и систем теплоснабжения к отопительному сезону в Тамбове прошла удовлетворительно. Признать работу администрации города такой решили депутаты Тамбовской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу гордумы. Депутаты услышали доклад заместителя главы администрации города Юрия Дубовика, который заявил, что в Тамбове были предприняты все необходимые профилактические меры.

geralt Контроллер батареи отопления

«Прошла перекладка магистральных теплосетей на трех проблемных участках. Это позволило начать отопительный сезон без нарушения сроков», — сообщил заместитель мэра.

Однако, по словам Юрия Дубовика, по сравнению с прошлым годом в городе на 30% увеличилась повреждаемость квартальных сетей. Также увеличилась и средняя длина повреждаемых участков. Это не могло не сказать на сроках выполнения работ.

При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация», 26 ноября в городе произошла очередная авария. Из-за повреждения на тепломагистрали №3 по улице Степана Разина без тепла остались почти 30 домов.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон стартовал в Тамбове 10 октября. Несмотря на то, что городские власти предупреждали о трудном вхождении в отопительный сезон, изначально планировалось подключить все дома к отоплению на позднее 21 октября. Удалось это сделать только к 25 октября. Ситуацию усложняла и высокая изношенность теплосетей. Так, по данным на лето 2016 года, в городе в замене нуждалось 54% труб, для этого было необходимо не менее 2,8 млрд рублей.