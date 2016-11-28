Калининград, 28 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. На Всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции Калининградскую область представлял клуб, названный именем нацистской военной операции. Участником мероприятия калининградский клуб «Меркурий» стал при поддержке департамента молодёжной политики Министерства образования Калининградской области.

Exclav.ru Учитель истории Павел Коршунов из Калининграда со свастикой

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Unternehmen Merkur (операция «Меркурий») в немецко-фашистских захватнических планах значилась десантная операция по вторжению на греческий острова Крит в мае 1941 года. Операция «Меркурий» завершилась оккупацией Крита, а нацистская Германия получила контроль над коммуникациями восточного Средиземноморья.

Molod39.ru Скриншот с сайта калининградского департамента молодёжной политики

Руководитель клуба «Меркурий» Павел Коршунов, участвовавший в форуме реконструкторов в Москве, не скрывает взаимосвязи и того, что клуб назван в честь нацистской операции. На своей странице в соцсети сомневающимся он пишет: «Погугли, что такое операция «Меркурий» 20 мая 1941 года)) и пойми, почему именно это название».

Коршунов — учитель истории средней школы в пос. Нивенское Багратионовского района Калининградской области. Директор школы Галина Граховская в эфире радио «Русский край» сообщила, что находится в шоке от полученной журналистами информации.

«Первый раз слышу, что он назвал свой клуб в честь нацистов. То, что вы мне сказали, — это хорошо, что я сейчас сижу, а то бы я упала… Для меня это шок. Реконструкция — это, конечно, все во внеурочное время, это его хобби. Но для меня то, что ему это нравится, и то, что он назвал свой клуб в честь нацистской операции… У меня просто нет слов!» — цитирует радиостанция директора.

ИА REGNUM дополняет, что Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции был организован Российским союзом молодёжи. Форум прошёл в Москве с 19 по 20 ноября 2016 года.