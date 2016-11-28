Сыктывкар, 28 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Печорская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при строительстве и вводе в эксплуатацию нефтепроводов и газопроводов. В ходе нее установлены многочисленные нарушения градостроительного законодательства, законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды при освоении Кыртаельского нефтяного месторождения, разработку которого осуществляет «ЛУКОЙЛ-Коми». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Установлено, что, вопреки требованиям закона, задолго до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации предприятие осуществляло действия по обустройству кустов скважин №№ 223, 362бис, 10 и 11 Кыртаельского месторождения. Также предприятие в предусмотренные законом сроки не направило в Ростехнадзор извещение о начале производства данных работ. В дальнейшем на протяжении длительного времени нефтегазодобывающее предприятие использовало скважины и нефтепроводы, относящиеся к опасным производственным объектам, без разрешения на ввод в эксплуатацию. Также в Ростехнадзор не было направлено заявление о включении построенных нефтепроводов в состав действующего опасного производственного объекта и внесении изменения в ГРОПО (государственный реестр опасных производственных объектов). Помимо этого, их эксплуатация осуществлялась при отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Печорский природоохранный прокурор возбудил в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» административные дела по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод эксплуатацию»), ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение законодательства о промышленной безопасности») и ст. 9.19 КоАП РФ («Эксплуатация опасного объекта при отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности». По результатам рассмотрения административных дел предприятие оштрафовано на общую сумму 510 тыс. рублей.

Кроме того, природоохранной прокуратурой возбуждены четыре дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «Строительная технология» и его должностного лица. Дела рассмотрены Арбитражным судом Республики Коми и Печорским управлением Ростехнадзора с назначением предприятию и его должностному лицу крупных штрафов.

Руководству указанных организаций направлены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.

К настоящему времени проектная документация на строительство перечисленных выше объектов прошла государственную экспертизу. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» получены разрешения на строительство, получены разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию части объектов, а также приняты меры по включению построенных трубопроводов в состав опасного производственного объекта.