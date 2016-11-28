Пермь, 28 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. На территории Башкирии вечером 27 ноября в ДТП попал автобус с пермскими подростками, которые возвращались домой со спортивных соревнований из Стерлитамака, сообщает ряд СМИ.

Http://gibdd102.ru Автобус, перевозивший пермских детей, после аварии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Бирском районе на 96 км автодороги Уфа-Янаул. Автомобиль «Рено Твинго» с супругами из Благовещенска двигался во встречном направлении.

Пассажирка «Рено» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водителя увезли в больницу. В автобусе находилось 30 человек (из них 21 — дети), пострадавших нет.