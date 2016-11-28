Ашхабад, 28 ноября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приняли участие в церемонии открытия представительства Организации Объединенных Наций в Ашхабаде. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщило ИА «CA-news» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

ИА REGNUM Флаг ООН

В ходе своего выступления туркменский лидер заверил Пан Ги Муна в намерении властей Туркмении расширять взаимодействие с международными организациями, в том числе с ООН, которая, по его словам, является универсальной площадкой и основным элементом мировой дипломатии.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов и Пан Ги Мун лично ознакомились с оснащением нового здания представительства ООН в столице Туркмении, а также провели переговоры по вопросам сотрудничества в сферах политики, безопасности, энергетики, охраны окружающей среды, транспорта и связи, пишет ИА «ТУРКМЕНинформ».

Напомним, что международные правозащитные организации регулярно обвиняют туркменские власти в несоблюдении прав человека, преследовании политических оппонентов, пытках заключенных и других нарушениях. Так, «Freedom House» официально назвала Туркмению «одной из самых авторитарных и недемократичных среди стран бывшего СССР». Также аналогичные заявления звучали из уст представителей «Amnesty International» и чиновников Госдепартамента США.